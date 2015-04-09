«المجتمعات العمرانية» تطرح ٧ مناقصات فى ٤ مدن جديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح ٧ مناقصات عامة، فى ٤ مدن جديدة، لتنفيذ شبكة الكهرباء لأراضي مشروع بيت الوطن ” المرحلة الأولى” فى مدينة بدر ، وتنفيذ أعمال طرق وزراعة فى مدينتى أسوان الجديدة، والعاشر من رمضان.

وقال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم طرح عملية تنفيذ شبكة كهرباء مشروع بيت الوطن، ” المرحلة الأولى”، وذلك فى مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.

وأشار المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إلى أنه سيتم طرح (3) مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء كالتالى، أعمال زراعة الطرق الرئيسية والمسطحات الخضراء بالحى السكنى الثانى (منطقة الإسكان الإجتماعى – منطقة أبنى بيتك مرحلة أولى )، وأعمال زراعة الطرق الرئيسية والمسطحات الخضراء بالحى السكنى الثالث (منطقة ابنى بيتك مرحلة ثانية )، فضلا عن مشروع تدعيم وزراعة طريق (1-DB) بداية من مدخل المدينة ويربط بين الحى الأول والثانى وكذا حى الخدمات المركزية.

وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم طرح مناقصتين، لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية للطرق (طبقة أساس و طبقة رابطة أسفلتية) بالحى (13) المخصص لقطع أراضى إسكان إجتماعى بالمدينة، وكذلك أعمال التنفيذ بالحى (15) المخصص لقطع أراضى إسكان إجتماعى أيضا.

ولفت المهندس أحمد عرفة، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، إلى أنه سيتم طرح عملية شراء (50) صندوق جمع قمامة فى مناقصة عامة بين الشركات والموردين المتخصصين فى هذا المجال .

ولمعرفة مزيد عن المناقصات المطروحة يرجى زيارة الموقع الالكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg