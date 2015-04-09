نيابة قطور تقرر حبس قاتل والدته بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة قطور بمحافظة الغربية مساء أمس الأربعاء، حبس قاتل والدته بقرية دماط التابعة لدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان.

ترجع أحداث الواقعة لأول أمس الثلاثاء عندما تلقى اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من العميد طارق داود مأمور مركز قطور، يفيد تلقيه بلاغا من شرطة النجدة بوقوع جريمة قتل فى قرية دماط التابعة لدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، وتم الانتقال لمكان البلاغ وأثبتت التحريات إقدام مواطن يدعى "أحمد.ح" ٢٥ سنة عاطل على التعدى على والدته "أم السعد عبد العال سكر" ٥٨ سنة ربة منزل بالضرب وطعنها ٣ طعنات نافذة بالصدر مستخدما سلاحا أبيض ما أدى لوفاتها فى الحال وفر هاربا.

وأكد شهود العيان أن المتهم مدمن ويتعاطى المخدرات وأرجعوا سبب الحادث بسبب رفضها إعطائه نقودا لشراء جرعة المخدرات.

وتمكنت المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة، التى قررت استدعاء الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وتم التصريح بالدفن، وتمت معاينة مكان الجريمة، وأصدرت النيابة قرارها السابق.