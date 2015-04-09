الكاف يكرم حسن حمدي

سينال حسن حمدي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي السابق تكريما من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خلال العام المقبل.

وكشف هاني أبوريدة عضو اللجنة التنفيذية بالاتحادين الدولي والأفريقي أن حمدي سيتم تكريمه العام المقبل، لكونه أكثر رئيس نادي يفوز ببطولات أفريقية.

وأضاف أبوريدة في تصريحات التليفيزيونية لبرنامج "مع شوبير" قائلا:"أتمنى أن يتجاوز حسن حمدي الأزمة التي يمر بها في الفترة الأخيرة، فهو شخصية رياضية متميزة".

ورحل "وزير الدفاع" عن رئاسة القلعة الحمراء عقب انتهاء دورته الانتخابية في 2014، وذلك بعد 12 عاما في رئاسة النادي الأهلي.

وخلال حقبة حسن حمدي، توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

كما فاز الفارس الأحمر بكأس السوبر الأفريقي 6 مرات أيضا أعوام 2006 و2007 و2009 و2013 و2014.