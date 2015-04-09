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تقارير..أرسنال يضع عينه على محمد النني

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تقارير..أرسنال يضع عينه على محمد النني تقارير..أرسنال يضع عينه على محمد النني

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي أرسنال يضع عينه على النجم المصري محمد النني وقد يقدم عرضا لفريقه بازل السويسري من أجل الحصول على خدماته الصيف المقبل.

فوفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن أرسنال وإيفرتون مهتمان بضم لاعب الوسط الدولي المصري الذي يقدم مستوى طيب مع فريقه السويسري، في الصيف المقبل.

وخاض نجم المقاولون العرب السابق أكثر من 100 مباراة بقميص بازل منذ انتقاله إليه قادما من المقاولون العرب.

وكان صاحب الـ22 عاما قد جدد تعاقده مع بازل حتى صيف 2018 قبل أشهر قليلة.

وكان النني قد شارك في تأهل بازل إلى نهائي كأس سويسرا يوم الأربعاء بعد التغلب على سانت جالين، وشهدت المباراة تعرضه للإصابة ليخرج مستبدلا.

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