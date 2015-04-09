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لو بتاخد أقراص حديد اشرب معاها عصير فراولة أو برتقال

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لو بتاخد أقراص حديد اشرب معاها عصير فراولة أو برتقال لو بتاخد أقراص حديد اشرب معاها عصير فراولة أو برتقال
الحديد من أهم العناصر التى يحتاجها الجسم، حيث إنه يحد من تعرض الجسم للإصابة بالأنيميا وفقر الدم.

الحديد يدخل فى تركيب الهيموجلبين:


> وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن عنصر الحديد يحتوى على العديد من الفوائد للجسم، ويدخل الحديد فى تركيب "الهيموجلبين" الذى يساعد على تكوين كرات الدم الحمراء، التى تحافظ على تقوية الجهاز المناعى للجسم.

جدير بالذكر أن الأطعمة التى تحتوى على عنصر الحديد هى اللحوم الحمراء، والكبدة والجرجير والعسل الأسود والتفاح والبقدونس.

الحليب والبيض ينصح بتجنب تناولهما مع الحديد:


>ويتابع د.محمد، أن هناك بعض الأطعمة التى ينصح بعدم تناولها مع عنصر الحديد، لأنها تمنع امتصاص الحديد فى الجسم، كالحليب والبيض والمياه الغازية والفول والقهوة والشاى.

فيتامين سى مع الحديد يزيد من زيادة امتصاصه فى الجسم:


>ويضيف استشارى السمنة والنحافة، أن هناك بعض الأطعمة التى تزيد من امتصاص الحديد فى الجسم، كالأطعمة الغنية بفيتامين سى معه، كتناولك لعصير البرتقال مع عصير الجرجير، أو تناولك لحبوب الحديد مع عصير الفراولة، وهذا يزيد من امتصاص الحديد فى الجسم.

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