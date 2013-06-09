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كيف يمكنك التخلص من الشعيرات التى تنبت تحت الجلد؟؟

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كيف يمكنك التخلص من الشعيرات التى تنبت تحت الجلد؟؟ كيف يمكنك التخلص من الشعيرات التى تنبت تحت الجلد؟؟

أرسلت قارئة تقول، إن هناك شعيرات تنبت تحت الجلد، وتجد صعوبة فى إزالتها، وقد يصل الأمر إلى جرح نفسها وهى تجد حرجا فى البوح فى هذا وتتساءل هل هذا طبيعى؟؟

يجيب الدكتور أحمد شاهين، استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية، أنها مشكلة توجه جمال المرأة، وهى شائعة بصورة كبيرة وخاصة لدى كثيفات الشعر لذلك هناك بعض النصائح، التى قد تخفف من تلك المشكلة، وهى أن تحرصى بشكل دائم على ترطيب بشرتك كى تهدئ بصيلات الشعر، وتنمو فى الاتجاه الصحيح.

بالإضافة إلى ضرورة ترطيب البشرة جيدا قبل، وبعد عملية إزالة الشعر وقومى بتدفئة البشرة قبل إزالة الشعر من خلال حمام دافئ وبعد إزالة الشعر قومى بأخذ حمام بارد لإغلاق المسام البشرة.

وأضاف شاهين يجب إزالة الشعر الزائد على فترات متباعدة قدر الإمكان، وأن تكون إزالة الشعر فى اتجاه نموه، وليس العكس واحرصى على عدم الضغط بصورة قوية لأن هذا يسبب التهاب سطح الجلد.

أما إذا كنت تعانين من حالة صعبة فيمكن استخدم بعض الكريمات التى تمنع تكوين طبقة كثيفة من الجلد، ولكن يجب أن يكون هذا تحت إشراف الطبيب.

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مصر 365