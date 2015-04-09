هبوط الطائرة الروسية المعلقة فى الهواء بمطار شرم الشيخ وإنقاذ الركاب

قال العميد عصام خضر مدير عام العمليات والكوارث والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، إن رحلة رقم 5038 الروسية المتجهة من شرم الشيخ إلى مطار أوفا بروسيا التى علقت بالهواء لمدة ساعتين نتيجة تعطل محركها، تم إنقاذها بعد تفريغ الوقود بها فى الهواء والتحفظ على كمية بسيطة من الوقود للهبوط إلى أرض المطار.

وكان عطل فى محرك طائرة روسية من نوع رندروس أدى إلى توقف الطائرة، ما أدى إلى تفريغ الوقود منها فى الهواء وعلى متنها 232 راكبا منهم 4 أطفال، بالإضافة إلى 9 من طاقمها.

وأضاف خضر أنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية وهرعت قوات الحماية المدنية بجنوب سيناء و20 من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وسيارات الإنقاذ للقوات المسلحة للتدخل.

كما انتقل اللواء محمود عيسى سكرتير العام المحافظة إلى مطار شرم الشيخ ليطمئن على الطائرة ولركاب.

وأشار خضر أن أربع حالات فقط من ركاب الطائرة أصيبوا بالإعياء، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم.

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