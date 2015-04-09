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"بيطرى الغربية" يشن حملات للرقابة على مصانع الرنجة استعدادا لشم النسيم

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"بيطرى الغربية" يشن حملات للرقابة على مصانع الرنجة استعدادا لشم النسيم "بيطرى الغربية" يشن حملات للرقابة على مصانع الرنجة استعدادا لشم النسيم
شنت مديرية الطب البيطرى بالغربية حملات مكثفة على مصانع الرنجة ومحلات بيع الفسيخ والأسماك المملحة وأماكن عرض الأسماك قبل الاحتفال بشم النسيم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، إلى جانب مراقبة المجازر وتزويد إدارة المجازر والتفتيش بعدد كافٍ من الأطباء الأكفاء ووضع أكثر من سيارة تحت تصرف الإدارة للقيام بحملات تفتيشية فى أى وقت.

كما قامت مديرية الطب البيطرى بإلغاء الإجازات والراحات للأطباء والعاملين ليكونوا على أهبة الاستعداد فى أى وقت، وتشكيل غرفة عمليات تعمل بنظام النوبتجية 24 ساعة لتلقى أى شكاوى من المواطنين والعمل على التحقق منها فى الحال.

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مصر 365