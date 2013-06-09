للمرة الثانية.. إطلاق نار على محل مملوك لـ"لشاطر" بالمنصورة

كتب : صالح رمضان منذ 41 دقيقة

، والمملوكة للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

كان اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإطلاق نار على إحدى محلات "خير زاد"، تحت الانشاء والمملوك للمهندس خيرت الشاطر بشارع قناة السويس، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين أن الفرع تحت الانشاء وأطلقت الطلقة بواسطة عيار ناري من نوع فرد الخرطوش ولم تتسبب في إصابة احد.

وتم تحرير المحضر اللازم وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، خاصة أنه تم إطلاق النار أول أمس على أحد محلات "خير زاد"، بمنطقة مشعل عقب انتهاء مسيرة للقوى السياسية.