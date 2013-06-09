أخبار عاجلة

بالفيديو || مسؤول أمني بمكافحة المخدرات يطمئن المصريين “مصر دولة مستهلكة للمخدرات ودولة عبور لبعض أنواع المخدرات للدول الأخرى والحمد لله لسنا منتجين” -
والد «يوستينا» يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة علاقتها بقاضي الحشيش.. وسبب وجودها معه -
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط -
فيديو| السيسي للجالية المصرية: «أنا جاي أسمع منكم وأطمنكم على مصر» -
فيديو| معتز عبد الفتاح: ترامب يرى السيسي زعيم رؤساء العالم العربي -
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار -
أبو جبل: الزمالك بيتي وأتمنى العودة له -
فيديو| رئيس المقاصة: لهذا السبب لم نفاوض الأهلي على استمرار «الشيخ» -
فيديو| شلبي لميدو: «أجندة إيه يا أبو أجندة.. إنت ورطت الزمالك» -
مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

للمرة الثانية.. إطلاق نار على محل مملوك لـ"لشاطر" بالمنصورة

Google+ Print
للمرة الثانية.. إطلاق نار على محل مملوك لـ"لشاطر" بالمنصورة للمرة الثانية.. إطلاق نار على محل مملوك لـ"لشاطر" بالمنصورة

كتب : صالح رمضان منذ 41 دقيقة

، والمملوكة للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

كان اللواء سامي الميهي مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بإطلاق نار على إحدى محلات "خير زاد"، تحت الانشاء والمملوك للمهندس خيرت الشاطر بشارع قناة السويس، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وتبين أن الفرع تحت الانشاء وأطلقت الطلقة بواسطة عيار ناري من نوع فرد الخرطوش ولم تتسبب في إصابة احد.

وتم تحرير المحضر اللازم وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة، خاصة أنه تم إطلاق النار أول أمس على أحد محلات "خير زاد"، بمنطقة مشعل عقب انتهاء مسيرة للقوى السياسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي