الحقنة الجديدة لالتهاب الركبة تقلل من الآثار الجانبية للكورتيزون

كشفت مؤخرًا صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، النقاب عن دواء جديد للسيطرة على مرض التهاب مفصل الركبة، وهو عبارة عن حقنة مبتكرة تعرف باسم "FX006"، تحتوى على المركب الستيرويدى "triamcinolone acetonide"، ويتم حقنه فى الركبة المصابة خلال فترة وجيزة لا تتعدى 60 ثانية، ليساهم فى تخفيف الآلام لمدة 3 شهور كاملة، وذلك حسبما أكدت التجارب الإكلينيكية الواسعة التى شملت أكثر من 700 شخص.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عمارة، أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس، أن علاج خشونة الركبة المتقدمة يمكن أن يكون جراحيًا ويمكن أن يكون بالحقن الموضعية داخل المفصل، لافتًا أن هناك 3 أنواع من الحقن الموضعية، وهى تشمل:

1.النوع الأول: هو حقن السائل الزلالى المسئول عن تليين ومنع الاحتكاك داخل المفصل، وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن هذا النوع من الحقن غير مفيد وغير ضار كما أنه لا يمتلك أى فاعلية حقيقية فى حالات الخشونة.

>النوع الثانى: هو حقن الخلايا الجذعية وتركيز الصفائح الدموية وأثبتت الأبحاث فاعلية، وتكمن فوائد هذه الطريقة فى علاج الخشونة المتوسطة والبسيطة، ولكن يجب حقن هذه المواد خلال التعقيم الكامل، ويفضل أن يخضع المريض للتخدير الكلى.

>النوع الثالث: هو حقن الكورتيزون وهى تساعد على تحسن الأعراض والالتهابات داخل المفصل فى الخشونة المتقدمة، لكن تأثيرها مؤقت وقصير المدى، بعدها يحدث تدهور فى وظائف الركبة، وتتسارع وتيرة الخشونة.

وأوضح أستاذ جراحة العظام أن هناك بحثًا علميًا أشرف عليه علماء من جامعة سيدنى فى أستراليا، حيث تم تحضير أدوية الكورتيزون بتحميلها على كريات ميكروسكوبية، لأنها تطيل مدة فاعلية الكورتيزون الموضعى وتجعله يعمل لفترات طويلة تصل إلى ثلاثة أشهر، كما أنه يقلل من الأعراض الجانبية للكورتيزون على الجسم، والتى يخاف منها المجتمع الطبى مثل التأثير على ضغط الدم والسكر والتسبب فى قصور الدورة الدموية.

وأضاف عمارة: "لا تزال طريقة التحضير الجديدة لمادة الكورتيزون الموضعى فى مرحلة البحث العلمى والتجربة، لكن من المتوقع حال طرحها أن تساعد الكثير من المرضى الذين يعانون من خشونة شديدة وغير مؤهلين لطرق العلاج الأخرى ويحتاجون فقط إلى مسكن مؤقت يعمل لبضعة أشهر بأقل أعراض جانبية.

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