8 فوائد للفاصوليا البيضاء أهمها تنظيم السكر والوقاية من أمراض القلب

القيمة الغذائية للفاصوليا البيضاء

الفاصوليا البيضاء من أشهر البقوليات وأكثرها قيمة غذائية، حيث تحتوى على قدر كبير من المركبات المضادة للأكسدة، والتى تحد من فرص الإصابة بالأمراض، وتساهم فى تطهير الجسم من السموم، كما أنها غنية بالبروتينات والألياف النباتية، بالإضافة إلى احتوائها على مثبطات إنزيم الألفا أميليز، وهو ما ينظم الدهون المخزنة بالجسم.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز الفوائد الصحية للفاصوليا البيضاء، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بموقع "العلاج بالغذاء" الأمريكى، وهى تشمل:

1. تعد الفاصوليا البيضاء من أفضل الأطعمة التى تساهم فى تطهير الجسم من السموم، نظرًا لاحتوائها على مادة "molybdenum"، حيث تحفز هذه المادة تنظيم العديد من الإنزيمات المطهرة للسموم مثل "aldehyde oxidase" وإنزيم "sulfite oxidase".

>2. تتمتع بمؤشر جلايسيمى منخفض، نظرًا لأنها غنية بالكربوهيدرات بطيئة الهضم، ومن ثم فهى لا ترفع سكر الدم بشكل مفاجئ وسريع، بل تنظم مستوياته، ولذا فهى تصلح بشدة لمرضى السكر.

>3. تساهم الفاصوليا البيضاء فى الحد من نوبات الجوع وتغيرات المزاج، نظرًا لأن مستويات جلوكوز الدم تصبح متزنة لفترة طويلة عقب تناولها.

>4. تساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتحد من ظهور الأعراض الأولية لمرض السكر.

الفاصوليا البيضاء تساهم فى الوقاية من السمنة

>5. تساهم فى تنظيم مستويات الدهون بالجسم، وهو ما يقلل فرص الإصابة بالسمنة.

>6. تحد الفاصوليا البيضاء من امتصاص الكربوهيدرات من الأمعاء، عن طريق تثبيط الإنزيمات التى تكسر النشا إلى سكريات بسيطة.

>7. تحتوى على قدر كبير من المركبات المضادة للأكسدة، والتى تساهم فى تعزيز صحة الإنسان وتقليل خطر إصابته بالسرطان وتصلب الشرايين والجلطات والتهابات المفاصل والزهايمر، كما تساهم الفاصوليا البيضاء فى الحد من الإصابة بالتجاعيد.

>8. الفاصوليا البيضاء غنية بالماغنسيوم، ولذا فهى تساهم فى الحد من شعور الشخص بالقلق والتوتر والضغوط النفسية.

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