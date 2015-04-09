"الفياجرا" العلاج الأكثر فاعلية لعدم القدرة على الانتصاب

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- للرجال فقط.. 6 شرائح بطيخ تساوى قرص فياجرا

• الفياجرا هى العلاج الأكثر فعالية لضعف الانتصاب>الفياجرا هى العلاج الأكثر فعالية لعدم القدرة على الانتصاب، ولكن لديها أعلى معدل من الآثار الجانبية من الخيارات الأخرى من العقاقير، وفقا لتحليل أكثر من 150 دراسة.>• أعراض تناول الفياجرا>وقال باحثون متخصصون فى جراحة المسالك البولية بأوروبا، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، إنه من المعروف بشكل عام أن الرجال الذين يستخدمون الفياجرا يشعرون بالقلق إزاء الآثار الجانبية الناتجة عن تناولها مثل الصداع واحمرار الوجه وعسر الهضم واحتقان الأنف.>• يلجأ الرجال للبدائل>ولأجل هذه الأعراض المؤرقة، يلجأ الرجال فى البدء بتناول أقراص السياليس، التى تحتوى على مادة التادالافيل لكن قد لا تكون فعالة، لبعض الرجال فى بعض البلدان.>• عدم القدرة على الانتصاب ليست جزءا طبيعيا من الشيخوخة>كثير من الرجال لديهم مشكلة فى الحصول أو الحفاظ على الانتصاب، وخاصة مع تقدمهم فى السن، ولكن عدم القدرة على الانتصاب ليست جزءا طبيعيا من الشيخوخة، وفقا للمعاهد الوطنية الأميركية للصحة.>• الفياجرا تمتلك فاعلية قوية>ووجد الباحثون أن الفياجرا تمتلك فاعلية ثابتة وهى خيار علاجى مهم بالنسبة للرجال مع عدم القدرة على الانتصاب.>وقد درست الفياجرا لأكثر من 15 عاما فى أكثر من 136 تجربة سريرية والتى شملت أكثر من 23000 من الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب، وفقاً للمتحدث الرسمى لشركة فايزر.