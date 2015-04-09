مفاجأة.. المشروبات الغازية الدايت تزيد محيط الخصر وترفع خطر السمنة

كشفت صحيفة "ديلى الميل" البريطانية عن مفاجأة كبيرة بخصوص المشروبات الغازية الدايت، وذلك وفقا لدراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة تكساس الأمريكية، حيث أشارت أن تناول هذه المشروبات يساهم فى زيادة محيط الخصر ويرفع فرص الإصابة بالسمنة، وهو ما يعد أمراً غريباً وخاصة أنها تحتوى على سعرات حرارية قليلة للغاية، ومن المفترض أن يتناولها الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية مشددة.

وشملت الدراسة 749 شخصا من الولايات المتحدة الأمريكية، واستمرت لمدة 9 أعوام، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين يقومون بتناول عبوة واحدة يوميا من المشروبات الغازية الدايت زاد محيط خصرهم بمقدار 8 سنتيمترات تقريباً، بينما زاد محيط خصر الأشخاص الذين لم يتناولوها إطلاقاً بقدر بسيط للغاية لا يتعدى 2.5 سنتيمتر بعد مرور التسعة أعوام.

وتابعت الدراسة أن الأشخاص الذين يمتلكون محيط خصر كبير ترتفع لديهم معدلات الالتهابات وتزيد فرص إصابتهم بمرض السكر والسكتة الدماغية والأزمة القلبية والسرطان وترتفع معدلات وفاتهم، مضيفة أن النتائج تنطبق بشكل أكبر على الأشخاص المصابين بالفعل بالسمنة أو فرط الوزن، ولم يتوصل الباحثون إلى تفسير العلاقة بين المشروبات الدايت والسمنة.

نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر أبريل الجارى.

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