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بالفيديو.. رئيس مباحث الأموال العامة: «المستريح كان بينصب عليّ أنا شخصيًا»

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بالفيديو.. رئيس مباحث الأموال العامة: «المستريح كان بينصب عليّ أنا شخصيًا» بالفيديو.. رئيس مباحث الأموال العامة: «المستريح كان بينصب عليّ أنا شخصيًا»


> قال اللواء أمجد شافعي، رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، إن أحمد مصطفى إبراهيم، وشهرته أحمد المستريح، المتهم بالنصب على المواطنين، حاول النصب عليه هو شخصيًا.

ورد «شافعي» على سؤال – في مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم 2″ – عن طريقة جمع «المستريح» للأموال قائلًا: «في مقدمة التقرير شخصت الحالة تشخيص دقيق جدًا إن هو بيستغل حاجة الناس ونزعتهم لتحقيق ثراء سريع ودي مشكلة مش هنعرف نلاقيلها حل لازم الناس هي اللي تحلها.. في التقرير اللي حضرتك عرضته بيقول لهم أنا أحسن من البنك، طيب ما البنوك تقفل بقى».

وأضاف: «يعني حضرتك بتقول إن هو نصاب، ده هو بينصب على أنا شخصيًا، يعني أنا كنت متابع معاه تليفونات متواصل معاه في الفترة بتاعة البحث عنه من يومين، قال لي أنا شخصيًا إن هو رجل أعمال وإنه هتشوفوا شغل صناعي محصلش في قبل كدة، بيقول لي أنا الكلام ده في التليفون، وإنه راجل بتاع ربنا، وإن هو كان نايم و3 ملائكة نزلوا غطوه والرابع كان قاعد يقرأ قرآن جنبه، فطبعًا أنا اضطريت أقوله أنا ملاكك الخامس اللي هيحميك إن شاء الله يعني، فبينصب على أنا شخصيًا».

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