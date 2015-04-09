وزير النقل: نجهز لطرح مناقصة محدودة لاختيار استشارى مشروع القطار المكهرب

أكد المهندس هانى ضاحى وزير النقل اعتزام الوزارة طرح مناقصة محدودة لاختيار استشارى لمشروع القطار المكهرب الممتد بطول 170 كم من مدينة السلام إلى العاشر من رمضان رابطا العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال وزير النقل لـ"اليوم السابع" إن الهيئة القومية للأنفاق ستطرح المناقصة بين المكاتب الاستشارية العالمية لاختيار أحدها ليكون استشارى المشروع، لافتا إلى أن شركة أفيك الصينية ستنفذ هذا المشروع بتكلفة 1.5 مليار دولار خلال عامين.

- بالخرائط.. ننشر المسار النهائى للقطار المكهرب بين العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السلام والعاشر من رمضان.. النقل: توقيع العقد مع الشركة الصينية خلال شهرين.. والتنفيذ بعامين بتكلفة 1.5مليار دولار