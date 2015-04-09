مستشفيات أسيوط تعلن الطوارئ استعداداً لأعياد الربيع

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، استعداداً لأعياد الربيع وعيد شم النسيم، صرح بذلك الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة بأسيوط.

وقال وكيل وزارة الصحة إنه بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط تم تشكيل غرفة عمليات للطوارئ وخدمة المواطنين بمديرية الصحة تعمل 24 ساعة يومياً، لمتابعة الحوادث والإصابات وتلقى الشكاوى على أرقام (2180723ـ 2180612ـ 2180155)، بالإضافة إلى تكثيف حملات المرور المستمر على المستشفيات لمتابعة أقسام الطوارئ والاستقبال والعنايات المركزة للتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن حملات التفتيش والرقابة على محلات بيع الأسماك المملحة والمدخنة خاصة الفسيخ والرنجة والسردين، مستمرة للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والشهادات الصحية مع أخذ عينات من المنتجات لتحليلها وإعدام التالف منها، حفاظاً على صحة المواطنين، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية لمواجهة أى حالات تسمم غذائى محتمل.

يذكر أن المهندس ياسر الدسوقى قد أصدر تعليمات مشددة لمديريات الصحة والتموين والطب البيطرى بالتنسيق مع مباحث التموين لتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية، استعدادا لعيد شم النسيم، والتأكد من توافر كل الاحتياجات والخدمات للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، والتأكد من سلامة المواد الغذائية والسلع المعروضة حفاظا على صحة المواطنين وضبط المخالفين وتوقيع عقوبات رادعة عليهم.