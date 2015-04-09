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محافظ الدقهلية يعتمد جدول الامتحانات للفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل

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محافظ الدقهلية يعتمد جدول الامتحانات للفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل محافظ الدقهلية يعتمد جدول الامتحانات للفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل
اعتمد المهندس حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، مواعيد جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى لعام 2015 بجميع المراحل التعليمية الابتدائى والإعدادى والصف الأول والثانى الثانوى العام والفنى، وذلك بحضور محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.

ومن خلال هذه المواعيد سيكون امتحان الصف الثانى والثالث الابتدائى من 3/5/2015 إلى 4/5/2015 ولمدة يومين، والرابع والخامس الابتدائى من 5/5/2015 إلى 7/5/2015 ولمدة ثلاثة أيام، والسادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى من 9/5/2015 إلى 13/5/2015 ولمدة خمسة أيام، والثالث الإعدادى من 16/5/2015 إلى 21/5/2015 ولمدة ستة أيام، والأول والثانى الثانوى العام والفنى من 3/5/2015 إلى 17/5/2015 لمدة ثلاثة عشر يوماً.

وقد أكد محافظ الدقهلية، ضرورة تهيئة الجو النفسى الملائم للتلاميذ والطلاب داخل اللجان لأداء الامتحانات على أكمل وجه.

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مصر 365