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بالفيديو.. نجلة أول ضحية لـ«المستريح» تروي تفاصيل وفاة والدها بسببه

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بالفيديو.. نجلة أول ضحية لـ«المستريح» تروي تفاصيل وفاة والدها بسببه بالفيديو.. نجلة أول ضحية لـ«المستريح» تروي تفاصيل وفاة والدها بسببه


> روت جهاد محمد، نجلة أول ضحية لأحمد المستريح، ريان الصعيد، بعد علم والدها بأنه تعرض للنصب، وضاعت «تحويشة العمر».

وقالت «جهاد»، في مداخلة هاتفية على فضائية ” LTC ” مساء أمس الأربعاء: ” والدي شاهد المستريح مع وائل الإبراشي، وعلم أنه وقع ضحية للنصب، فتوفي حزنًا على أمواله” .

وتابعت: «حسبنا الله ونعم الوكيل، والدي يعمل على المعاش، وتوجه لإحدى الصيدليات بشبرا الخيمة لقياس الضغط بعد علمه بهروب المستريح، بعد أن جمع كل مداخراته لشراء سهم في شركة أحمد المستريح، الذي تعرف عليه عبر أحد الأصدقاء والمندوبين الخاصين بالنصاب، والذي أوهمه بأن أمواله ستتضاعف، وأن سهمه في مصنع كبير سيكون له شأن في عالم الصناعة».

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