«مظلوميان»: أردوغان صَنَعَ داعش.. والعقبة الوحيدة أمامه الجيش المصري



> قال الدكتور أرمن مظلوميان، عضو لجنة إحياء ذكرى إبادة الأرمن، إن «أردوغان مواقفه فاسدة وأنه حول تركيا إلى دولة رئاسية لأنه محب للسلطة»، مشيرا إلى أن «العقبة الوحيدة لأردوغان هي مصر والجيش المصري».

وأضاف، خلال ندوة مرور 100 عام على مذابح الأتراك للأرمن، والتي نظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، مذابح الأرمن تعتبر من جرائم الإبادة الجماعية الأولى في التاريخ الحديث والباحثون يشيرون بذلك إلى الطريقة المنهجية المنظمة التي نفذت من عمليات قتل هدفها القضاء على الأرمن، وكلمة الإبادة الجماعية صيغت من أجل وصف هذه الأحداث.

وتابع: أن هناك 24 دولة اعترفت رسميا بمذابح الأرمن بأنها إبادة جماعية منهم لبنان البلد العربي الوحيد، وبسبب هذه المذابح هاجر الارمن إلى العديد من دول العالم من بينهم مصر والعراق وسوريا ولبنان والأراضي المقدسة، وتمنى الدكتور مظلوميان أن تعترف مصر قريبا بالإبادة خاصا أننا قادمون على برلمان جديد بمصر.

وأضاف مظلوميان :” أن تركيا تعد أكثر الدول محاربة للصحافة والإعلام” ، مؤكدا : ” أن ممارسات أردوغان ضد الإعلام تفضح إدعائه الحرية والديمقراطية، كما أنه لديه هوس السلطة والحكم، وأن المخابرات التركية لها صلات وثيقة بالإخوان في مصر»، مؤكدًا أن «أردوغان هو من صنع داعش».