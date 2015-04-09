القبض على المتهمين بذبح سائق توك توك برافد الطريق الدولى بكفر الشيخ

تمكنت مباحث كفر الشيخ من كشف غموض ذبح "محمد فكرى" 21 سنة سائق توك توك فى أقل من 48 ساعة، عقب العثور على جثته مذبوحا، على طريق (بلطيم - كفر الشيخ) الدولى، بالقرب من بورصة الأسماك، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة حلاق وعاطل بهدف السرقة.

كان اللواء عبد الرحمن شرف مدير أمن كفر الشيخ قد تلقى إخطاراً من العميد أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية والعميد محمد عمار رئيس مباحث مديرية الأمن، يفيد بالعثور على جثة محمد فكرى سائق توك توك 21 سنة، مقيم بعزبة جمعة، التابعة لمركز الحامول.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية لكشف ملابسات الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ع" 20 سنة، و"هـ.ع"21 سنة مقيمان بقرية أبو مصطفى مركز الرياض، وأنهما قاما باستدراج المجنى عليه من دائرة مركز الحامول إلى الرياض بدافع السرقة وانهالا عليه بمطواة قرن غزال فأردياه قتيلاً.

ألقت المباحث القبض على المتهمين اللذين اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن بيعهما للتوك توك المسروق لـ"ر.ا" 29 سنة، وتم ضبط التوك توك المسروق وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيق.