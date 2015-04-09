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بالفيديو – مينيوليه يمنع حارس بلاكبيرن من هدف رائع

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بالفيديو – مينيوليه يمنع حارس بلاكبيرن من هدف رائع بالفيديو – مينيوليه يمنع حارس بلاكبيرن من هدف رائع

وقف سيمون مينيوليه حارس مرمى ليفربول حائلا أمام نظيره في بلاكبيرن سيمون إيستوود، بعدما منعه من تسجيل هدفا رائعا في مباراة الفريقين.

ليفربول حل ضيفا على بلاكبيرن في لقاء الإعادة من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ونجح الحمر الفوز بهدف دون رد، ليتأهلوا للدور نصف النهائي.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، أرسل لاعب بلاكبيرن رمية تماس داخل منطقة جزاء ليفربول، وفشل مدافعو الحمر في تشتيتها، ووجدها حارس الأول وقام بالالتفاف حول نفسه قبل أن يسدد كرة قوية بيمناه، لكن مينيوليه استطاع التصدي لها.

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فيديو اليوم السابع

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