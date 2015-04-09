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إنريكي يوضح سبب عدم مشاركة نيمار أمام ألميريا

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إنريكي يوضح سبب عدم مشاركة نيمار أمام ألميريا إنريكي يوضح سبب عدم مشاركة نيمار أمام ألميريا

(إفي): أكد لويس إنريكي مدرب برشلونة أن فريقه يعيش حاليا الفترة الأجمل هذا الموسم، بجانب الفترة التي هزم فيها سيفيليا وفالنسيا وتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأوضح إنريكي خلال مؤتمر صحفي عقب الفوز الكبير على ألميريا 4-0 في الدوري الإسباني "نعيش فترة مثيرة، لا أعرف إن كانت الأصعب في الموسم، ولكنها الأجمل والأكثر إثارة".

وامتدح المدرب أداء لاعب الوسط سيرجي روبرتو الذي دفع به اليوم أساسيا، مشيرا إلى أنه "يتمتع بمستوى كبير".

كما أشاد بالقائد شابي هرنانديز، الذي حظي بمؤازرة جماهيرية كبيرة، متمنيا أن يواصل مساعدة الفريق الكتالوني.

وبرر إراحة النجم البرازيلي نيمار بإجلاسه على مقاعد البدلاء بأنه لعب كل الدقائق مع منتخب بلاده في أسبوع الفيفا.

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