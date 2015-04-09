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بالفيديو - ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة بانتصار شاق على رايو فايكانو

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بالفيديو - ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة بانتصار شاق على رايو فايكانو بالفيديو - ريال مدريد يواصل مطاردة برشلونة بانتصار شاق على رايو فايكانو

(إفي): نجا ريال مدريد من فخ مضيفه رايو فايكانو وحقق فوزا صعبا يوم الأربعاء بهدفين دون رد، ليواصل مطاردته للغريم برشلونة متصدر الليجا بعد 30 جولة.

ورفع الميرينجي رصيده إلى 70 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة قبل ثمان جولات على نهاية البطولة.

أما رايو فتوقف رصيده عند 38 نقطة في المركز التاسع.

عانى الريال طوال الشوط الأول، حيث أحكم رايو دفاعاته، وسيطر على الكرة، كما كان خطيرا في عدة فرص عبر الأنجولي مانوتشو، لكن الحارس إيكر كاسياس كان في أفضل حالاته وتصدى للعديد من الكرات الصعبة.

وفك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو شفرة مرمى رايو بتسجيل هدف من رأسية متقن في الدقيقة 67 مستغلا اختراقا رائعا من داني كارباخال وعرضية مثالية، وذلك بعدما أضاع فريقه العديد من الفرص مع انطلاق الشوط الثاني.

وابتعد رونالدو بصدارة هدافي الليجا بـ37 هدفا، بفارق أربع أهداف عن غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وسرعان ما ضاعف الكولومبي جيمس رودريجز النتيجة من تسديدة جميلة في الدقيقة 73 بعد تمريرة من رونالدو.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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