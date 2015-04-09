المهرجان الوطني لفيلم "التلميذ" في المغرب يتوج إبداع المدارس المغربية

أسدل المهرجان الوطني لفيلم "التلميذ" في مدينة سلا - المغرب الستار بتوزيع جوائز المتوجين، الذي تنظمه جمعية رؤى المستقبل بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا زمور زعير، حيث حظيت التلميذة إلهام أهزاوي من عمالة صفرو بأحسن دور عن فيلم "محفظتي"، وحظي التلميذ بدر الدين الغطاس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "صلاح"، بينما عادت جائزة لجنة التحكيم لفيلم "التحدي" الذي يحكي قصة شخص معوّق تحدى الإعاقة، وقرّب الجمهور من حالة إنسانية مؤثرة، أما الجائزة الكبرى عادت لفيلم "حكايتي" لمعهد القادسية بسلا لتوفره على عناصر الفيلم المتكامل من سيناريو وتشخيص ومعالجة فنية.

كما فاز على المستوى الجهوي كل من فيلم "عقيق بقطرات الندى" لإعدادية الجولان وفيلم "لسوء الحظ" لثانوية تابريكت، و فيلم "ديما أمل" لثانوية بلال بن رباح و فيلم "سميتي جورج" لمدرسة منارة الفردوس بجائزة أحسن فيلم.

وكان المهرجان استغرق ثلاثة أيام تبارى فيه 19 فيلماً من مختلف مدارس المغرب تنتمي لكل جهات المغرب، وأوصت اللجنة بضرورة خلق ورشات عمل للتلاميذ والمؤطرين لأجل التفاعل أكثر مع الكاميرا، والانفتاح على أفكار جديدة خارج أسوار المدرسة والتعامل مع أنواع أخرى من الأفلام خصوصاً الوثائقي وفيلم التحريك والفيديو، وكانت صفاء وهناء نجمتا حفل الافتتاح بينما الاختتام عرف عروضاً لنجوم شباب في فن الكوميديا.

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