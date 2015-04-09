بالصور: غوينيث بالترو تكشف عن حبيبها الجديد

بعد فشلها في إستعادة زوجها المغني Chris Martin، تمكنت النجمة العالمية Gwyneth Paltrow من تخطي أزمة إنفصالهما، والدليل على ذلك دخولها علاقة عاطفية جديدة مع Brad Falchuk وهو منتج مسلسل Glee الشهير.

وكشف موقع Pop Sugar أن Paltrow البالغة من العمر 42 عاماً، تقضي أوقاتاً رومنسية وحميمة مع Falchuk الذي يكبرها بعامين فقط، وقد شوهدا معاً ليلة السبت الماضي خلال مغادرتهما عيد ميلاد Robert Downey جونيور الـ50 في Barker Hangar قرب مطار سانتا مونيكا.

هذا وذكرت صحيفة People أن Gwyneth وحبيبها الجديد أمضيا خلال الفترة الماضية عطلة خاصة في Ota بالولايات المتحدة الأمريكية.

يشار إلى أن Chris Martin و Gwyneth Paltrow إنفصلا في آذار-مارس من العام الماضي، بعد زواج ناجح إستمر 10 سنوات وأثمر عن ولادة طفلين.

وبعد إنتهاء علاقتهما، إرتبط Martin بالممثلة العالمية Jennifer Lawrence، مما شكل صدمة كبيرة لجمهورهما، وأعلنت Gwyneth حينها أنها لم تشعر بالغيرة أبداً بل تمنت له السعادة والإستقرار.

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