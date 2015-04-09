تعليق رانيا يوسف على حادثة الإعتداء على موقع تصوير فيلم "أرض النعام"

حالة من الذعر عاشتها أمس الممثلة المصرية رانيا يوسف بعد أن هجم عدد من البلطجية على موقع تصوير مسلسلها "أرض النعام"، ما اضطر المخرجة غادة سليم إلى توقيف عمليات التصوير في ذلك اليوم.

من ناحيتها، روت رانيا يوسف لـ"سيدتي نت" ما حدث معها، وقالت إنها عاشت لحظات رعب حقيقي، ولم تفكر سوى إنها ستموت وتترك بناتها، وأضافت إنها كانت تقوم بتصوير المشاهد بشكل عادي حتى سمعت أصواتاً خارجية تثير الرعب، لترى أمامها سيارات محملة بمسلحين يحملون أسلحة عديدة وكثيرة، ويتعدون على فريق العمل، وقاموا بسرقة بعض المعدات، كما تهجّموا على الماكير الخاص بها وأصابوه.

على الجانب الأخر، فقد تم القبض مؤخراً على كريم الشبراوي طليق رانيا يوسف في دبي، بعدما تمكن من سرقة مجوهرات وبطاقات ائتمان ودفاتر شيكات بقيمة تعدت 2 مليون درهم من شقة رانيا في برج برنسيس في دبي، بالإضافة إلى قضية أخرى هي "هتك عرض بالرضا"، وتبين من التحقيقات أن كريم تزوج 9 سيدات، وأنه يستغل وسامته في الاحتيال على النساء، ويوهمهن أنه يمر بأزمة مالية، ليقترض مبالغ ضخمة منهن.

بلطجية يهاجمون مسلسل "أرض النعام"

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