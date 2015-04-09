بالفيديو..بسمة وهبة: "مقدرتش أكمل حياتي بالحجاب"

في الظهور الأول لها كمذيغة بعد شفائها من مرض سرطان الثدي، قالت الإعلامية المصرية بسمة وهبة في إحدى فقرات برنامجها "هي مش فوضى"، الذي يعرض على فضائية "ten"، إنها سبق ووضعت الحجاب منذ 14 عاماً أثناء تقديمها لأحد البرامج الدينية، لكنها لم تستطع أن تكمل حياتها وهي تضعه، وأضافت إنها تحسد كل فتاة استطاعت أن تداوم على الطاعة والحجاب، وهو الشيء الذي فشلت هي في تحقيقه، مشيرةً إلى أن هذا الأمر هو بينها وبين ربها.

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