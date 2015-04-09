أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: راوية الجبالي ملكة جمال تونس للعام 2015

Google+ Print
بالصور: راوية الجبالي ملكة جمال تونس للعام 2015 بالصور: راوية الجبالي ملكة جمال تونس للعام 2015

الخميس 09-04-2015 00:40

حصلت مرشحة ولاية جندوبة الشابة راوية الجبالي على لقب ملكة جمال تونس للعام 2015، وتم تتويجها خلال حفل ضخم أقيم مساء الثلاثاء على المسرح البلدي بالعاصمة بحضور حشد من الفنانين والاعلاميين ومصممي الأزياء.

وقد تم اختيار الجبالي من بين 17 مرشحة، وفازت أريج نصري من تبرسق بمركز الوصيفة الاولى، أما إشراف زوالي من المهدية فتم تتويجها بلقب الوصيفة الثانية، ومريم همامي من باجة إختيرت وصيفة ثالثة وآية بن رمضان من اريانة هي الوصيفة الرابعة.

راوية البالغة من العمر 22 عاماً، وهي طالبة بكلية الاداب قسم اللغة الفرنسية، ستشارك خلال الفترة المقبلة في مسابقة ملكة جمال العالم 2015، بالاضافة الى مساهمتها في العديد من الانشطة الخيرية لصالح الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف جهات الجمهورية.

 

بالصور: شابة مغربية تحصد لقب ملكة جمال نيويورك للعام 2015

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي