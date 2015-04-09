بالصور: راوية الجبالي ملكة جمال تونس للعام 2015

حصلت مرشحة ولاية جندوبة الشابة راوية الجبالي على لقب ملكة جمال تونس للعام 2015، وتم تتويجها خلال حفل ضخم أقيم مساء الثلاثاء على المسرح البلدي بالعاصمة بحضور حشد من الفنانين والاعلاميين ومصممي الأزياء.

وقد تم اختيار الجبالي من بين 17 مرشحة، وفازت أريج نصري من تبرسق بمركز الوصيفة الاولى، أما إشراف زوالي من المهدية فتم تتويجها بلقب الوصيفة الثانية، ومريم همامي من باجة إختيرت وصيفة ثالثة وآية بن رمضان من اريانة هي الوصيفة الرابعة.

راوية البالغة من العمر 22 عاماً، وهي طالبة بكلية الاداب قسم اللغة الفرنسية، ستشارك خلال الفترة المقبلة في مسابقة ملكة جمال العالم 2015، بالاضافة الى مساهمتها في العديد من الانشطة الخيرية لصالح الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف جهات الجمهورية.

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