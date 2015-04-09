بالصور: إنتخاب السلوفينية باتريشيا باكلار ملكة جمال البيئة للعام 2015

توجت الشابة السلوفينية Patricia Peklar ملكة جمال البيئة للعام 2015، في احتفالية عالمية شاركت فيها متسابقات من 9 دول هي: نيبال، فيجي، سلوفينيا، بريطانيا، مصر، هولندا، تشيلي، المكسيك واستراليا.

الحفل الذي أقيم مساء الأحد في أحد فنادق مدينة الإسكندرية، الهدف منه كان توجيه رسالة عالمية شعارها "أنقذوا الأرض" وتنشيط السياحة المصرية، وجاء تحت رعاية كل من وزارة السياحة ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة ووزارة الطيران المدني.

حضر الحفل عدداً من الشخصيات الإجتماعية وأعضاء السلك الدبلوماسي بالإسكندرية ووكيل أول وزارة السياحة بالمحافظة ومجموعة من الشخصيات العامة والرعاة لهذا الحدث.

أما المتسابقات اللواتي وصلن إلى النهائيات، فهن: الهولندية Talisa Wolters، الأسترالية Nadine Roberts، و Catalina Cáceres من تشيلي.

يشار إلى أن Patricia Peklar فازت العام الماضي بلقب ملكة جمال الأرض في سلوفانيا.

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