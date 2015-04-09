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محافظ سوهاج يتفقد لنش الإسعاف النهرى لتقديم الخدمات الصحية للبواخر

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محافظ سوهاج يتفقد لنش الإسعاف النهرى لتقديم الخدمات الصحية للبواخر محافظ سوهاج يتفقد لنش الإسعاف النهرى لتقديم الخدمات الصحية للبواخر
تفقد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، يرافقه اللواء أحمد شاهين، نائب مدير أمن سوهاج، لنش الإسعاف النهرى التابع لهيئة الإسعاف المصرية والذى يدخل الخدمة لأول مرة بمحافظة سوهاج لتقديم الخدمات الصحية للبواخر السياحية، والتى تحمل أفواجا سياحية لزيارة المناطق الأثرية بالمحافظة، والتى تعبر نهر النيل قادمة من القاهرة مرورا بسوهاج إلى محافظات الأقصر وأسوان والعكس.

وأكد المحافظ أن لنش الإسعاف النهرى مجهز بأحدث التجهيزات الطبية، التى تقدم إلى المصاب وبه طاقم إسعاف مدرب واحد البحارة، لقيادته ويتسع لثلاث مصابين.

وأضاف المحافظ أن الإسعاف النهرى يعد طفرة فى مجال الإسعاف فى ، حيث تم تجهيزه بجميع أجهزة العناية المركزة اللازمة مثل سيارات الإسعاف الحديثة وهو عادة يتسع لعدد ثلاثة مصابين، بالإضافة إلى طاقم العمل المكون من طبيب وعدد اثنين من المسعفين وسائق وبحار .

يذكر أنه تم تشغيل أول لنشين إسعاف نهرى فى مصر بالأقصر عام 2009، حيث تم التخطيط لإنشاء أول إسعاف نهرى فى الشرق الأوسط بالتعاون بين هيئة الإسعاف المصرية ووزارة الإنتاج الحربى بهدف خدمة المناطق السياحية النيلية والسكانية، التى يصعب وصول سيارات إسعاف إليها، وقد تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهرى التابعة لوزارة الداخلية لتنظيم التعاون بينها وبين الإسعاف النهرى عن طريق تبادل الخبرات وعمل الدورات التدريبية اللازمة.

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مصر 365

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