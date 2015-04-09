مدير مستشفى كفر الشيخ العام وكيلاً لوزارة الصحة بالسويس

أصدر الدكتور عادل العدوى، وزير الصحة، أمس الأربعاء، قراراً بتعيين الدكتور لطفى عبد السميع مدير عام مستشفى كفر الشيخ وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة السويس، نظراً لمجهوداته خلال فترة توليه إدارة مستشفى كفر الشيخ العام، خلفاً للدكتور عادل أبو سمره عقب حصول لطفى عبد السميع على حكم القضاء الإدارى بعودته لعمله، فقدم أبو سمرة استقالة وسلم عبد السميع إدارة المستشفى العام.

وكانت آخر زيارة مسائية مفاجئة قام بها مسئول من وزارة الصحة للدكتور أحمد السبكى نائب وزير الصحة فى 22 مارس الماضى، والتى جاء على أثرها تعيين لطفى وكيلاً لوزارة الصحة بالسويس.

وأكد الدكتور لطفى عبد السميع، لـ"اليوم السابع"، أنه سيتسلم مهام عمله الجديد يوم الثلاثاء المقبل بمديرية الصحة بالسويس.

وكشفت مصادر، أنه من المتوقع أن يشغل منصب مدير مستشفى كفر الشيخ العام، الدكتور عادل أبو سمره مدير مستشفى كفر الشيخ السابق، الذى تقدم باستقالته عندما حصل الدكتور لطفى عبد السميع المدير الحالى على حكم قضائى بعودته لإدارة المستشفى، أو الدكتور محمود طلحة مرسى استشارى جراحة العظام، ووكيل المستشفى السابق ليكون مديراً عاماً للمستشفى، حيث إنه حاصل على دبلوم إدارة المستشفيات.