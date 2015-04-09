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واشنطن تبدأ تزويد مقاتلات «عاصفة الحزم» بالوقود في الجو

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واشنطن تبدأ تزويد مقاتلات «عاصفة الحزم» بالوقود في الجو واشنطن تبدأ تزويد مقاتلات «عاصفة الحزم» بالوقود في الجو


> أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون” أمس  الأربعاء أن سلاح الجو الأمريكي بدأ عملية تزويد بالوقود في الجو لمقاتلات عملية «عاصفة الحزم»، التي يشنها تحالف تقوده ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، الكولونيل ستيفن وارن، إن أول عملية تزويد بالوقود في الجو تمت، مساء الثلاثاء، حين زودت طائرة تزويد بالوقود من طراز كيه-سي135 تابعة لسلاح الجو الأمريكي مقاتلة سعودية من طراز «إف-15»، وأخرى إماراتية من طراز «إف-16» أثناء تحليقهما.

وأضاف :«طائرات التزويد بالوقود ستتولى طلعات كل يوم»، موضحا أن عمليات بالوقود أثناء التحليق تتم خارج المجال الجوي اليمني.

 

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