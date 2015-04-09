اختبار حديث يقيس تعرض الأجنة للزرنيخ عن طريق المشيمة

مشيمة الأطفال تكشف عن الزرنيخ

نجح باحثون أمريكيون فى ابتكار اختبار حديث يقيس تعرض الأطفال الأجنة لمستويات الزرنيخ، الذى يعتبر من المعادن السامة عن طريق المشيمة.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسى، تريسى بانشون، وهو أستاذ وباحث فى العلوم البيولوجية فى كلية دارتموث الأمريكية، إن نتائج الدراسة أظهرت أن تركيزات الزرنيخ فى المشيمة تعكس كلا من تركيزات العلامات البيولوجية للأم والجنين معاً.

ما هو الزرنيخ؟

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مياه الآبار الملوثة

>الزرنيخ هو مادة مسرطنة، يتكون بشكل طبيعى فى التربة والماء والهواء، وقد أظهرت الأبحاث السابقة أنه يمكن أن يعبر عبر المشيمة ويؤثر على نمو الجنين، وفقا للدراسة.

وأوضح الباحثون فى معرض أبحاثهم أن مياه الآبار الملوثة هى مصدر رئيسى للتعرض للزرنيخ، حيث إنه قد يدخل ضمن مكونات كثير من المياه المعدنية غير الصحية.

وأضاف الباحثون عبر الدراسة التى نشرت مؤخراً فى مجلة العلوم وعلم الأوبئة، أن تركيزات الزرنيخ بالمشيمة مرتبطة مع مستويات الزرنيخ فى البول لدى النساء.

وقد استخدم العلماء سابقا المشيمة لتقييم تعرض الرضع فى وقت مبكر إلى المعادن السامة الأخرى، بما فى ذلك الرصاص والزئبق والكادميوم.

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