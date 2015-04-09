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بالفيديو.. مستشار أكاديمية «ناصر»: العالم كله سيتحرك للدفاع عن «باب المندب» إذا تم تهديده

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بالفيديو.. مستشار أكاديمية «ناصر»: العالم كله سيتحرك للدفاع عن «باب المندب» إذا تم تهديده بالفيديو.. مستشار أكاديمية «ناصر»: العالم كله سيتحرك للدفاع عن «باب المندب» إذا تم تهديده


> قال اللواء محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية :” إن إيران لا تستطيع الاقتراب من مضيق هيرمز وهو داخل أراضيها؛ وبالتالي لن تستطيع الاقتراب من باب المندب أو تعطيله ” .

وأضاف في مداخلة هاتفية له على فضائية ” اليوم”  مساء أمس الأربعاء :” إن اغلاق المضائق العالمية أمر غير وارد؛ نظرًا لاهتمام كل دول العالم بها ” .

وأكد  المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية  :” لا يمكن لأي دولة أن تغلقه وإلا العالم سيتحرك خصوصًا وأن باب المندب يمر منه يوميًا 3 مليون 600 ألف برميل بترول إلى العالم وإذا توقف ربع ساعة فقط العالم بأكمله سيتدخل” .

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