ضبط مزارع متهم فى 4 قضايا متنوعة أثناء قيامه بأعمال سمسرة داخل مرور دمياط

تمكن الرائد محمد السعدنى رئيس وحدة مباحث إدارة مرور دمياط من ضبط يوسف.ا.س 52 سنة مزارع ومقيم بدائرة مركز شربين - دقهلية وذلك لقيامه بأعمال السمسرة غير المشروعة بإيهام الأشخاص المترددين على إدارة المرور بإنهاء بعض الإجراءات لهم مقابل أجر دون حصوله على توكيلات منهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على بعض الأوراق الخاصة بإدارة المرور التى تخص بعض المواطنين وعثر معه على مبلغ مالى 210 جنيهات وذلك أثناء تواجده أمام إدارة مرور دمياط .

وبالكشف علية جنائيًا تبين أن مطلوب التنفيذ علية فى القضايا الت تحمل أرقام: 11770 لسنة 2007 جنح مستأنف مركز شربين حصر رقم 6510 لسنة 2009م شربين "حبس شهر "، 18647 لسنة 2007 جنح مستأنف مركز شربين حصر رقم 7427 لسنة 2009م شربين "حبس

>شهر" 7749 لسنة 2008 جنح مستأنف مركز شربين حصر رقم 2663 لسنة 2009م شربين "حبس شهر" 6042 لسنة 2010 جنح مركز شرطة كفر البطيخ حصر رقم 5370 لسنة 2010 "حبس سنة".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بقيامه بمزاولة أعمال السمسرة غير المشروعة والمبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلاتها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 3430 جنح قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2015م.