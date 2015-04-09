ضبط 3 بحوزتهم 2 بندقية آلية و45 طلقة و8 كيلو بانجو بأسوان

ألقت قوة أمنية بمباحث مركز شرطة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، القبض على 3 عاطلين بحوزتهم 2 بندقية آلية 45 طلقة من ذات العيار، و8 كيلو من نبات البانجو المخدر.

تلقى اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتكليف العميد خالد الشاذلى، رئيس مباحث مديرية الأمن، ضباط مباحث مركز كوم أمبو بشن حملات أمنية ضد الخارجين عن القانون، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونجحت قوة أمنية ترأسها الرائد هانى أبو علم، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، ومعاونه النقيب محمود شعير من ضبط "نوبى.ع.ج" 49 سنة، عاطل، ومقيم الفؤادية، دائرة مركز كوم أمبو، وبحوزته بندقية آلية، 20 طلقة من ذات العيار، وتحرر المحضر رقم 1672 إدارى مركز شرطة كوم أمبو لسنة 2015.

كما تم ضبط "هانى.ش.س" 36 سنة، عاطل، ومقيم الفؤادية، دائرة مركز كوم أمبو، وسبق اتهامه فى عدد 4 قضايا متنوعة، وعثر بحوزته على بندقية آلية، و2 خزينة، 25 طلقة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1657 إدارى مركز كوم أمبو لسنة 2015.

وتم أيضًا ضبط "على.س.ع" 23 سنة، عاطل، ومقيم المنشية دائرة مركز كوم أمبو، وسبق اتهامه فى عدد 5 قضايا متنوعة، وعثر بحوزته على 3 لفافات كبيرة الحجم وزنت حوالى 8 كيلو جرامات، بداخلها نبات البانجو المخدر، وتحرر المحضر رقم 1670 إدارى مركز شرطة كوم أمبو لسنة 2015.

وفى السياق ذاته، نجحت الجهود الأمنية فى تنفيذ 92 حكمًا ما بين جزئى ومستأنف وضرب وتبديد وسرقات.



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أحد المتهمين وبحوزته مخدر البانجو



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أحد المتهمين وبحوزته سلاح آلى و20 طلقة



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أحد المتهمين وبحوزته سلاح آلى و25