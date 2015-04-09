مصرع وإصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطهطا سوهاج

شهد طريق بنجا طهطا دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم بين سيارتين نتج عن التصادم مصرع وإصابة 9 تم نقلهم لمستشفى طهطا العام، وتحويل البعض لمستشفى سوهاج العام.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير، يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين بدائرة مركز شرطة طهطا.

وعلى الفور انتقل إلى مكان الحادث العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وتبين من التحريات التى قادها الرائد أحمد ذكى رئيس مباحث المركز، وقوع تصادم بين السيارتين رقمى 16466 نقل سوهاج على الطريق قيادة السيد محمد عبد المولى عاما 26 عاما سائق ويقيم بناحية جهينة الغربية دائرة مركز جهينة والسيارة رقم 11475 أجرة سوهاج "ميكروباص"، فر قائدها هاربا بسبب التخطى الخاطئ.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى وإصابة محمد عمر بركات 16 عاما ورمضان محمد السيد 18 عاما وعمر بركات عبد الله 52 عاما ومحمد رمضان درويش 16 عاما وعبد العال محمد بخيت 18 عاما و هريدى ضاحى قرنى 65 عاما، ويقيمون نزلة على دائرة مركز جهينة و بطرس قرياقوس بشاى 63 عاما وفرج إبراهيم خليل 50 عاما ويقيمان الطليحات – دائرة مركز جهينة"، بكسور وجروح متفرقة بالجسم، ولا يمكن استجوابهم وتم تحويل من السادس حتى الثامن لمستشفى سوهاج الجامعى وجميعهم من مستقلى السيارة الثانية.

جــــارى ســؤال المصــابين وأهاليهم وتم التحفظ على السيارتين طرفى الواقعة وبتوقيع الكشف الطبى على جثة المتوفى، بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2765 جنح المركز لسنة 2015 وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين.