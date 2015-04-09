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إصابة 7 أطفال من أسرة واحدة بتسمم غذائى بالمنوفية

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إصابة 7 أطفال من أسرة واحدة بتسمم غذائى بالمنوفية إصابة 7 أطفال من أسرة واحدة بتسمم غذائى بالمنوفية
أصيب 7 أطفال من أسرة واحدة بقرية بوهة شطانوف مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحالة تسمم غذائى.

كان اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز أشمون يفيد بإصابة 7 أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائى بسبب تناولهم بيضًا فاسدًا فى وجبة العشاء، وتم نقلهم لمستشفى أشمون المركزى.

وفى سياق متصل، أصيب 3 أشخاص بحروق مختلفة فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بمنزل بمدينة بركة السبع غرب ملك ورثة عزت جاد الله.

تم نقل المصابين لمستشفى بركة السبع المركزى، وتحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق وقررت تكليف المعمل الجنائى لمعاينة الحريق.

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مصر 365