“داعش” يوقف بث شبكة تليفزيونية فرنسية ويخترق موقعها الإلكتروني لبث رسائل تحذيرية

أعلنت شبكة “تي في 5 موند” الفرنسية أنها تعرضت لهجوم معلوماتي، الأربعاء، على أيدي أفراد يقولون إنهم ينتمون إلى تنظيم “داعش” المتطرف، مما أدى إلى توقف جميع قنواتها التلفزيونية عن البث وفقدانها السيطرة على مواقعها الالكترونية.

وقال المدير العام للشبكة “ايف بيغو” “لم نعد قادرين على البث في أي من قنواتنا، مواقعنا الالكترونية وشبكاتنا للتواصل الاجتماعي لم تعد تحت سيطرتنا إنهم قراصنة ينشرون رسائل تبن لتنظيم داعش”.

ونشر القراصنة على صفحة الشبكة على موقع فيسبوك وثائق قالوا إنها بطاقات هوية وسير ذاتية لأقرباء عسكريين فرنسيين يشاركون في العمليات ضد تنظيم داعش.

وقرابة منتصف الليل تمكنت الشبكة من استعادة السيطرة على صفحاتها على موقع فيسبوك، أما قنواتها التلفزيونية فكانت جميعها لا تزال معطلة.

وورد في إحدى الرسائل التي نشرها القراصنة على صفحة الشبكة على موقع فيسبوك “جنود فرنسا، أبقوا أنفسكم بعيدين عن الدولة الإسلامية لديكم فرصة لانقاذ أسركم فاغتنموها”.

وأضافت الرسالة “باسم الله الرحمن الرحيم، سايبر خلافة تواصل جهادها السايبري ضد اعداء تنظيم داعش”.

واتهمت الرسالة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بارتكاب “خطأ لا يغتفر” بشنه “حربا لا طائل منها”، مؤكدة أن مجموعة “سايبر خلافة” بصدد “البحث عن عائلات العسكريين الذين باعوا أنفسهم للأميركيين”.، وتبث شبكة “تي في 5 موند” برامجها في العالم أجمع.

وتشارك فرنسا في التحالف الدولي الذي يشن غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الذي أعلن قيام “دولة الخلافة” على المناطق الشاسعة التي يسيطر عليها منذ يونيو في كل من سوريا والعراق.

أ ف ب