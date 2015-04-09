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الغفيص يرعى حفل ختام مسابقة الابتكارات التقنية.. اليوم

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الغفيص يرعى حفل ختام مسابقة الابتكارات التقنية.. اليوم الغفيص يرعى حفل ختام مسابقة الابتكارات التقنية.. اليوم

    يرعى محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص صباح اليوم الخميس بمقر الكلية التقنية بالرياض ختام فعاليات النسخة التاسعة من (مسابقة الابتكارات التقنية، والفكرة الابتكارية)، والتي نظمتها الإدارة العامة لخدمات المتدربين بالمؤسسة واستضافتها الكلية على مدى ثلاثة أيام.

وتأتي هذه المسابقة التي تنظم على مستوى المملكة امتداداً لاهتمام ورعاية حكومتنا الرشيدة للرقي بالتدريب التقني والمهني وتأكيداً على دور المؤسسة ورسالتها الوطنية في بناء وتطوير بيئة الفكر التقني الإبداعي، ودعم الموهوبين من المتدربين على مستوى وحدات التدريب بالمملكة واستثمار مواهبهم وتسخيرها لخدمة الوطن، كما تمثل هذه المسابقة الرائدة والتي شارك بها 104 ابتكارات وأفكار ابتكارية تمثل 41 وحدة تدريبية جانباً مهماً من أعمال المؤسسة والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق أحد أهدافها المهمة لتنمية الاختراعات والابتكارات .

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على دعم منظومة الابتكار التقني والمهني من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة في مجالات الابتكار وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية في الوقت الذي باتت فيه هذه المسابقة وغيرها من المسابقات الوطنية والخليجية والدولية تحقق قدراً وافراً من الاهتمام والرعاية للمبتكرين والمخترعين على مستوى وحداتها التقنية والمهنية.

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