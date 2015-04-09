أخبار عاجلة

الأطباء: نخشى خصخصة المستشفيات الحكومية بسبب قانون التأمين الصحي -
فيديو.. مواطنون يستغيثون من الغلاء: «بطلنا اللحمة وهنبطل خضار» -
بالفيديو| أحمد الشيخ: كنت هتجنن في الأهلي.. و«يول» سبب رحيلي -
مساء الأنوار: لقطات خاصة .. كواليس النادي المصري في مطار القاهرة -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع إبراهيم حسن في مطار القاهرة قبل السفر لمواجهة فريق كمبالا سيتي -
مساء الأنوار: بعثة المصري تغادر القاهرة استعداداً لمواجهة كمبالا سيتي الأوغندي -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع نجوم النادي المصري القدامى -
سحر نصر: حريصون على أن تكون مصر جاذبة للاستثمار -
مساء dmc - وكيل مجلس النواب: الرئيس يبذل مجهود شاق يتابعه العالم كله والصحف العالمية تنقل ذلك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

صحة جدة تغلق مركز صحي القوزين لتهالكه

Google+ Print

جدة - ياسر الجاروشة

    أغلقت الشؤون الصحية بمحافظة جدة مركز صحي القوزين الواقع بمنطقة الخمرة، وقال مدير إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي بصحة جدة عبدالرحمن بن سعد الصحفي: ان مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة د. مبارك بن حسن عسيري وجه باغلاق المركز بعد تقرير هندسي من الإدارة الهندسية من مساعد مدير صحة جدة للصحة العامة د. خالد باواكد. حيث يؤكد التقرير بأن المبنى الخاص بالمركز متهالك وآيل للسقوط، وأن هناك خطورة على العاملين والمراجعين في حالة استمرار مركز صحي القوزين في تقديم خدماته للمواطنين. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الشؤون الصحية قررت توجيه العاملين بالمركز للعمل في مركز صحي القرينية، والذي يبعد 7 كيلو مترات. وسوف يتم توجيه المرضى والمراجعين إلى مركز القرينية لتلقي الخدمات الطبية اعتباراً من الأربعاء 19/6/1436ه ريثما يتم البحث عن مبنى بديل ومناسب، وأكد الصحفي بأن هذا المبنى مستأجر وقديم جداً ومتهالك ولا يمكن استمرارالمركز بالعملفيه، ولفت إلى أنه يوجد مشروع بناء مركز صحي حكومي جديد في حي السنابل القريب من هذا الموقع وقد بلغت نسبة الإنجاز في انشاء المبنى الجديد حتى الآن حوالي ٤٠٪.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = '
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية