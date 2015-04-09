صحة جدة تغلق مركز صحي القوزين لتهالكه

جدة - ياسر الجاروشة

أغلقت الشؤون الصحية بمحافظة جدة مركز صحي القوزين الواقع بمنطقة الخمرة، وقال مدير إدارة العلاقات والإعلام والتوعية الصحية المتحدث الرسمي بصحة جدة عبدالرحمن بن سعد الصحفي: ان مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة د. مبارك بن حسن عسيري وجه باغلاق المركز بعد تقرير هندسي من الإدارة الهندسية من مساعد مدير صحة جدة للصحة العامة د. خالد باواكد. حيث يؤكد التقرير بأن المبنى الخاص بالمركز متهالك وآيل للسقوط، وأن هناك خطورة على العاملين والمراجعين في حالة استمرار مركز صحي القوزين في تقديم خدماته للمواطنين. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الشؤون الصحية قررت توجيه العاملين بالمركز للعمل في مركز صحي القرينية، والذي يبعد 7 كيلو مترات. وسوف يتم توجيه المرضى والمراجعين إلى مركز القرينية لتلقي الخدمات الطبية اعتباراً من الأربعاء 19/6/1436ه ريثما يتم البحث عن مبنى بديل ومناسب، وأكد الصحفي بأن هذا المبنى مستأجر وقديم جداً ومتهالك ولا يمكن استمرارالمركز بالعملفيه، ولفت إلى أنه يوجد مشروع بناء مركز صحي حكومي جديد في حي السنابل القريب من هذا الموقع وقد بلغت نسبة الإنجاز في انشاء المبنى الجديد حتى الآن حوالي ٤٠٪.