"الداخلية" تنشر صور الضابطين شهيدى انفجار العبوة الناسفة بالعريش

أكد مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية أنه مساء أمس الأربعاء وحال مرور إحدى الدوريات لتفقد الحالة الأمنية بالطريق الدولى بمدينة العريش بشمال سيناء، انفجرت عبوة ناسفة بجانب الطريق استهدفت إحدى مدرعات الدورية.

وأضاف أن الحادث وأسفر ذلك عن استشهاد المقدم محمد السيد عبدالعظيم أحمد، والملازم أول مؤمن عادل عبدالمجيد، وإصابة ثلاثة مجندين "من قوات أمن شمال سيناء"، وتواصل الأجهزة الأمنية بشمال سيناء جهودها فى ملاحقة العناصر الإرهابية والتوصل لمرتكبى الحادث، وأرفق المركز الإعلامى صور الشهيدين مع البيان الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه.

الشهيد مقدم محمد السيد عبدالعظيم



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الشهيد ملازم أول مؤمن عادل عبدالمجيد نعمان

- استشهاد مجندين وإصابة 3 فى تفجير عبوة بمدرعة شرطة فى العريش