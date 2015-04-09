أسامة الغزالي حرب: لم أدخن سيجارة في حياتي لكن فكرة تقنين «الحشيش» تحتاج للتفكير

تعليقًا على فكرة رئيس رابطة تجار السجائر بتقنين بيع مخدر «الحشيش» في مصر، قال الدكتور والمفكر السياسي أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس الأمناء بحزب المصريين الأحرار، إن المجتمع لن يتقدم إلا بسماع الأفكار غير التقليدية.

وأضاف حرب خلال لقائه على فضائية «سي بي سي» أمس الأربعاء :” أن مخدر «الحشيش» منتشر بين مختلف الطبقات في المجتمع المصري، لافتًا إلى فشل الدولة في منع تداوله بكافة الطرق القانونية ” .

وأوضح أن مواجهة أي شيء غير مألوف على المجتمع له طريقتين، إما المنع التام لهذا الشيء أو الإباحة له تحت ضوابط قانونية، مشيرًا إلى أن الدولة تبيح بيع الخمور وأن نسبة من يشربون المواد الكحولية لا يتعدى الـ2% من المصريين.

وتابع: «أنا لم أدخن سيجارة واحدة طوال حياتي، ولا أعرف شكل الحشيش، لكن نحن أمام فكرة يجب أن ندرسها، سواء سنقبلها أو سنرفضها»، لافتًا إلى أهمية دراسة الفكرة ووضعها في إطارها الصحيح، واختيار الطريقة الأفضل للتعامل معه سواء بالإباحة وتقنينه أو منعه تمامًا.