مفاجأة.. استخدام الهواتف أثناء مشاهدة التليفزيون يضر بالمخ أكثر من الحشيش

نتائج جديدة وغريبة طالعتنا بها صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وفقا لدراسة حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة كوبنهاجن الدنماركية، حيث أشارت إلى أن استخدام الهواتف الذكية أثناء مشاهدة التليفزيون له أضرار خطيرة على المخ ويفرز بعض الهرمونات التى تصيبه بمشاكل صحية، قد تفوق الأضرار الناجمة عن تعاطى العقاقير المخدرة مثل الحشيش، على حد قول الباحثين.

وتابع الباحثون أن ممارسة أكثر من عمل فى الوقت نفسه مثل مطالعة الهواتف أثناء استخدام التليفزيون، يجعل المخ غير منظم، ويلجأ لتكوين روابط واتصالات عصبية خاطئة بالمخ، ولا تتخزن المعلومات الجديدة بمنطقة الحصين "hippocampus " كما هو معتاد - المنطقة المسئولة عن تنظيم المعلومات وتصنيفها - وتسهيل عملية التذكر، بل ستتخزن فى منطقة " striatum" أو الجسم المخطط بالمخ - المسئولة عن تخطيط والتحفيز - وبالتالى سيعانى الشخص من مشاكل فى الذاكرة.

وأكد الباحثون أن استخدام التكنولوجيا فى جميع مناحى حياتنا اليومى يساهم للأسف فى تدمير مخنا، ويحدث تغييرات ملحوظة به ويقلل معدلات الذكاء، وأوصى الباحثون الأشخاص بعدم تصفح شبكات التواصل الاجتماعى وإرسال الإيملات من الهواتف الذكية أو الحواسب اللوحية "تابلت" أثناء مشادة التليفزيون أو القيام بأى أعمال أخرى.

وأضاف الباحثون أن هذه الممارسات الخاطئة تحفز إفراز المادة الكيميائية " L-dopa"، والتى تساهم فى إنتاج هرمون الدوبامين، والمعروف بأضراره على المخ حال ارتفاع مستوياته عن الطبيعى.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع من شهر أبريل الجارى.

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