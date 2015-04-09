إبراهيم عيسى: النظام لم يسقط بعد 25 يناير.. و«السيسي» يقول كلام جيد لكنه لا يفعل شيئا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن «النظام لم يسقط بعد ثورة 25 يناير»، مضيفًا: «أنا لا أقصد بالنظام هنا مؤسسات الدولة، لكني أقصد منهج إدارة الدولة، فإسقاط المؤسسات لا يعد ثورة، بل يعد فوضى عارمة».

وأضاف «عيسى» في برنامجه «25/30»، الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، الأربعاء، أنه «لا يوجد شيء تغير منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، سوى طريقة الوصول للحكم، حيث أصبح هناك انتخابات ديمقراطية حرة نزيهة، لكن طريقة إدارة الحكم لم تتغير».

وتابع: «الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول كلام جيد وقوي منذ وصوله للحكم، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم، وإصلاح الخطاب الديني، لكنه وللأسف لم يفعل شيء».