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هزاع ومنصور بن زايد يعزيان في وفاة حرم أحمد السويدي

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هزاع ومنصور بن زايد يعزيان في وفاة حرم أحمد السويدي هزاع ومنصور بن زايد يعزيان في وفاة حرم أحمد السويدي

 قدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، واجب العزاء إلى أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، في وفاة المغفور لها حرمه موزة بنت عبدالله بن أحمد خلف العتيبة، وذلك في منزله في أبوظبي. وأدى واجب العزاء الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وأعرب سموهم عن صادق تعازيهم وخالص مواساتهم إلى أحمد السويدي وأبنائه ناصر بن أحمد السويدي رئيس هيئة الطاقة وحمد بن أحمد السويدي، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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