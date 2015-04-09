محمد بن راشــد: كل تميـز في الحكــومة يـستــــحق الشكر وكل مبدع يستحق الفخر

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه أمر بإطلاق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لاكتشاف المواهب الوطنية في الدوائر والمؤسسات الحكومية وتحفيز الموظفين والموظفات على التنافس في الإبداع والابتكار وطرح الأفكار البناءة التي تسهم في تطوير وتحسين الأداء الحكومي، في كلمة لسموه أعاد من خلالها ذاكرة المسؤولين إلى 18 عاماً حين أطلق البرنامج.

جاء ذلك عقب تكريم سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، في احتفال مهيب أقيم صباح أمس في مركز دبي التجاري العالمي، الفائزين من دوائر ومؤسسات حكومة دبي في برنامج الأداء الحكومي المتميز في دورته الثامنة عشرة.

وقال سموه مخاطباً الحضور: »والآن وبعد أكثر من ثمانية عشر عاماً أصبحتم تتنافسون على الفوز بجوائز هذا البرنامج وتتسابقون في العمل وتحقيق النجاح الذي يؤهلكم لنيل شرف التكريم على هذه المنصة«.

ودوّن سموه عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي توتير :«كل تميز في الحكومة يستحق الشكر وكل مبدع يستحق الفخر وكل إنجاز من أجل أبناء الوطن يستحق أن يبقى في ذاكرة الوطن«.

وحضر الاحتفال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وجمعة الماجد رئيس مؤسسة جمعة الماجد للثقافة والتراث والفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي إلى جانب رؤساء ومديري الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي.

عرض وثائقي

بدأ الاحتفال بوصول صاحب السمو راعي الحفل والسلام الوطني ثم عرض وثائقي مصور لمسيرة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز نال إعجاب الحضور إعداداً وإخراجاً، بعد ذلك كان للمتميزين المكرمين في الدورة السابقة للبرنامج كلمة شكر ووفاء إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على رعايته مسيرة الإبداع والتميز في دوائر ومؤسسات حكومة دبي وتشجيعه اللامحدود للمبدعين من أبناء وبنات الوطن في كل مواقع العمل والإنتاج الوطني.

وألقى الكلمة نيابة عن زملائه العقيد المتميز خلف أحمد الغيث من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أكد فيها باسم كل المتميزين والمكرمين ولاءه للوطن الحبيب وقيادته الرشيدة والعهد بمواصلة السير على درب نهج التميز الذي بات ثقافة دوائرنا ومؤسساتنا وموظفيها الذين نهلوا من فلسفة.

ومدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معنى التميز والوصول إلى الرقم واحد. وبدأ التكريم باعتلاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم منصة التكريم وإلى جانب سموهما عبدالله الشيباني أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز.

رضا المتعاملين

وتم تكريم الجهات والفرق والأفراد الفائزين في دورة البرنامج الثامنة عشرة، الذي شمل تكريم فئات أفضل نتيجة لرضا المتعاملين والجهة الحكومية الأفضل تطبيقاً للتقييم الذاتي والجهة الأكثر التزاماً بالهوية الوطنية وفريق العمل المتميز والمبادرة الإدارية المتميزة والمشروع التقني الفني المتيز والمشروع الحكومي المشترك المتميز والموظف الحكومي التميز والموظف المتميز في المجال الإداري والمالي والموظف المتميز في المجال التقني الهندسي والموظف المتميز في الوظائف المتخصصة والموظفة المتميزة .

والموظف المتميز الجديد والجهة الراعية للإبداع والتنمية العقارية والفكرة المبدعة والموظف المبدع والقائد المبدع والجنود المجهولين البالغ عددهم 15 موظفاً وموظفة، إلى جانب التكريم الخاص الذي شمل بلدية دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي والدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد من الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والآنسة ليلى سهيل من إدارة الفعاليات والمهرجانات في دائرة التنمية الاقتصادية والدكتور فهد عمر باصليب متخصص في طب وجراحة القلب من هيئة الصحة في دبي.

وقد حصدت كل من هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي العدد الأكبر من الجوائز وكان لمطر الطاير رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق في دبي واللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي شرف الوقوف على منصة التكريم إلى جانب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو ولي عهده رئيس المجلس التنفيذي مع فرق عملهما وموظفيهما وسط حماس وتصفيق الحضور وثناء وتهنئة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو ولي عهده للطاير والمزينة وزملائهما المديرين والموظفين المكرمين في الجهات الحكومية الأخرى.

وتم خلال الحفل تكريم كل من هيئة دبي للكهرباء والمياه ممثلة برئيسها التنفيذي عضو مجلس الإدارة المنتدب سعيد محمد الطاير وبلدية دبي ممثلة بالمهندس حسين ناصر لوتاه والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ممثلة في اللواء محمد أحمد المري والنيابة العامة ممثلة في عصام عيسى الحميدان .

ومؤسسة دبي للإعلام ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ممثلة في الدكتور حمد الشيباني وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ممثلة في الدكتور عبدالله آل كرم وهيئة الصحة ممثلة بمديرها العام عيسى محمد الميدور ومحاكم دبي ممثلة بمديرها اللواء طارش عيد المنصوري ومركز الإحصاء ممثلاً بمديره العام الدكتور عارف المهيري.

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واختتم الاحتفال بالتقاط الصور التذكارية لصاحب السمو راعي الحفل وسمو ولي عهد دبي والمكرمين والمكرمات، ثم ألقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قصيدة شعرية في المناسبة هنأ دولتنا ودوائرنا ومؤسساتنا والمكرمين أجمعين تحت عنوان »مهبط الأحلام«.

محمد بن راشد: هذا ما كنت أريده

خاطب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الحضور في الحفل قائلاً : »لما اقترحت التميز كثير من المسؤولين جاؤوا هنا في الخلوة وقالوا يا محمد ستشغلنا عن واجبنا الأساسي، والآن أراهم يدافعون عن التميز وهذا ما كنت أريده وأقصده«. دبي - البيان

سموه يتفاعل مع التكريم عبر الإنستغرام

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،رعاه الله، في حسابه عبر الإنستغرام، مقطع فيديو خلال تكريم سموه الفائزين ببرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، وعلّق سموه قائلاً: »كرمت اليوم (أمس) الفائزين من دوائر ومؤسسات حكومة دبي في برنامج الأداء الحكومي المتميز، الآن وبعد أكثر من ثمانية عشر عاماً أصبحتم تتنافسون على الفوز بجوائز هذا البرنامج، وتتسابقون في العمل وتحقيق النجاح الذي يؤهلكم لنيل شرف التكريم على هذه المنصة«.