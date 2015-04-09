وزارة الصحة تُحذّر من مكملات غذائية ومقويات غير مرخصة

حذّرت وزارة الصحة من مكملات غذائية للحمية ومقويات جنسية غير مرخصة من شأنها أن تُخلّف تبعات وعواقب وخيمة. وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية بالدولة:

إنه لوحظ مع اتساع وانتشار عمليات البيع والشراء عبر المواقع الإلكترونية او ما يعرف بالتجارة الالكترونية أن الأمر لم يعد مقتصراً على السلع الاستهلاكية العادية، ما دفع البعض من ضعاف النفوس والباحثين عن الثراء السريع إلى استغلال انسياق العامة خلف بعض المنتجات الطبية والصحية خاصة المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، السيطرة على الوزن والتنحيف..

ومقويات جنسية وغيرها في الترويج لتلك المنتجات عبر المواقع الإلكترونية، بسبب سهولة التعامل الالكتروني مع إمكانية إبقاء شخصية كل من البائع والمشتري مجهولة غير آبهين بما قد تُشكّله تلك المستحضرات من اضرار صحية جسيمة على مستخدميها خاصة أن أغلبها غير مسجل بالدولة وعالمياً.

ومن ثم لا يخضع لرقابة وزارة الصحة، علاوة على أن الشركات او الأشخاص المروجين لتلك المنتجات هم خارج الدولة، الأمر الذي يتيح لهم البقاء بعيدا عن اية مسؤولية او ملاحقة قانونية، ومنهم من لهم مكاتب بالدولة ومن يمثلهم ويتم البيع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي.

كبسولات خطيرة

وأضاف في هذا السياق: تم مؤخراً رصد موقع إلكتروني يقوم بالترويج لمنتجات عشبية وغذائية لعلاج السمنة.

وأوضح الأميري أن الجري وراء مثل تلك الإعلانات المضللة وشراء اية منتجات طبية وصحية عبر المواقع الإلكترونية للشركات والافراد ومنها ايضا المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي ينطوي على خطورة بالغة، حيث ان المستحضرات والأدوية التي تروج من خلال تلك الوسائل غالبا ما تكون «غير مرخصة» من قبل وزارة الصحة..

لذلك يصعب معرفة المكونات الفعلية لهذه المستحضرات ومدى سلامتها وجودة تصنيعها إضافة إلى أن بعض هذه الأدوية وخاصة العشبية لم تخضع لدراسات كافية لقياس درجة فعالية وسمية هذه المستحضرات، وبالتالي فإن سلامة هذه الأدوية للاستهلاك المباشر غير مضمونة كذلك المكونات الفعالة وغير الفعالة لها ربما لا تكون مطابقة لدساتير الأدوية العالمية مما قد يؤدي إلى حدوث أضرار صحية خطيرة قد تؤدي الى الوفاة أحيانا، وفي احسن الأحوال ضياع الأموال دون طائل.

أبحاث ودراسات

وأشار د. الأميري إلى أن الأبحاث التي اجريت في العديد من الدول قد اثبتت خطورة شراء الادوية والمستحضرات الصيدلانية عبر الإنترنت، بل ان تقارير منظمة الصحة العالمية تقول إن ما يزيد على 90 % من الأدوية المتداولة على الإنترنت أدوية مغشوشة، وأن الغش التجاري في هذا المجال لم يعد مقتصرا على أدوية علاج الصلع ومستحضرات تفتيح البشرة وإنقاص الوزن وإنما أصبح يمتد ليشمل أدوية قصور القلب والشرايين والفشل الكلوي والسرطان.

وإضافة الى ما سبق فإن الكثير من الأدوية والمستحضرات الصيدلانية اذا تم اخذه بدون وصفة طبية من طبيب مرخص بعد معاينة المريض بصورة مباشرة قد يسبب مشاكل صحية منها تعطيل وفشل لبعض اجهزة الجسم المختلفة مثل الكلى والكبد او يؤثر سلبا على عضلة القلب والشرايين او يسبب ضغطا على هذه الأجهزة بحيث ينتج عن ذلك أمراض مختلفة.

وقد وجد أيضاً ان الكثير من المستحضرات التي يدعي مروجوها انها طبيعية وعشبية، تحتوي على مواد كيميائية بعضها قد حُظر تداوله عالميا، او ذو تراكيز غير مستندة على البراهين الطبية وقد تسبب مخاطر صحية وخاصة على الكلى والكبد والقلب.

حرص

وأكد أن وزارة الصحة تؤكد على دورها ومهامها في توفير الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، والعمل على تحقيق رسالتها بتعزيز صحة الفرد والمجتمع في دولة الإمارات وفق السياسات والتشريعات، ومن خلال تنظيم وتسجيل ومراقبة كافة اصناف المستحضرات الصيدلانية من ادوية تقليدية وعشبية ومكملات غذائية ووسائل طبية وغيرها بالدولة..

حيث تخضع عملية التسجيل هذه لإجراءات صارمة من الفحص والتدقيق لضمان مأمونية وسلامة استخدام تلك الأدوية والمستحضرات حفاظا على صحة وسلامة المرضى وأفراد المجتمع، وعملا بمأثور القول «الوقاية خير من العلاج» فإن الوزارة تهيب بأفراد الجمهور الكريم التعاون معها للقضاء على أية ممارسات ضارة بصحة الفرد والمجتمع وعدم الانسياق وراء تلك الأساليب الترويجية غير المشروعة خاصة وأنه على الرغم مما ينطوي عليه شراء المنتجات الدوائية والصحية عبر الإنترنت من مخاطر صحية جسيمة.

منتجات خطرة

تضم قائمة المنتجات التي حذّرت منها وزارة الصحة:

أولاً: منتجات عشبية وغذائية لعلاج السمنة:

Star Majestic Slimming

Ultra ZX

Sit and Slim II

Nine slim

Seven Slim

Ginseng Kianpi Pil

Slimming Miracle Capsule

Lean Body Extreme

Black Mamba Hyperrush

ثانياً: مكملات غذائية ومقويات جنسية للرجال:

Black Mamba Premium

African Superman

La Pepa Negra

Herb Viagra Male Sexual Stimulant

Libigrow XXX Treme

Tibet Babao

Vigour 300

MME MAXMAN

FX3000

Hard Wang

German Niubian

Black King Kong

72 HP

Night Man

Bigger Longer More Time More Sperms