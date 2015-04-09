وزارة الصحة: 12 قتيلًا وخمسة مصابين في سقوط قذيفة على قرية بالشيخ زويد

أعلن الدكتور خالد وشاحي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة بوزارة الصحة أن 12 شخصا قتلوا وأصيب خمسة آخرون في سقوط قذيفة على قرية الزهيري بمنطقة الشيخ زويد في شمل سيناء.

وقال وشاحي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المصابين الخمسة يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام.

كانت مجموعة من التكفيريين قامت اليوم بقصف عدد من المناطق السكنية بقذائف الهاون، وذلك خلال مواجهات مع قوات الأمن في منطقة الشيخ زويد شمال سيناء. وقد أدى قصف المجموعات التكفيرية إلى سقوط ضحايا ومصابين بين المدنيين في هذه المنطقة.

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