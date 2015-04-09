موجز الصحافة المحلية: سقوط المستريح ريان الصعيد

تناولت الصحف المحلية عددا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، وكان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع"، تحت عنوان "سقوط المستريح ريان الصعيد" وتفاصيل القبض على رجل الأعمال أحمد مصطفى بتهمة النصب، بعدما تعددت البلاغات المقدمة من ضحاياه، والتى تتهمه بالاستيلاء على ما يقرب من 2 مليار جنيه، ووفاة أحدهم حزنًا على ضياع "تحويشة العمر"، وتنشر الجريدة تفاصيل مبادرة "حط فلوسك فى البنوك" التى أطلقها "اليوم السابع" لإنقاذ أموال المواطنين من مافيا توظيف الأموال، ولدعم القطاع المصرفى والنهوض بالاقتصاد.

ونقلت جريدة "الأهرام" التحريات التى حصلت عليها من الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، والتى قال خلالها إن الوزارة تحقق طفرة حاليا فى قطاع الدواء بشكل عام، ونحن بصدد الانتهاء من قرار التسجيل الجديد، وهذا من شأنه أن يسهل إجراءات التسجيل، ويعجل بإجراءات التسعير وإتاحة المنتج فى السوق، وسوف يختصر المسافة إلى أقل من النصف، وقال - فى حوار لـ"الأهرام" نعد المواطن المصرى بانتهاء حقبة الغش الدوائى، ثورة إدارية حقيقية لصالح الشباب من أجل تصحيح الأوضاع تشهدها وزارة الصحة حاليا. بعد تعيين 4 معاونين جدد لوزير الصحة أعمارهم لا تتعدى 30 عاما، وتعيين 18 مدير مديرية صحة بالمحافظات المختلفة أحدهم عمره لم يتعد 30 عاما، كما تم تعيين طبيب عمره لا يتجاوز 34 عاما رئيسا للإدارة المركزية للصيدلة بدرجة وكيل وزارة لأول مرة أيضا فى سابقة لم تشهدها وزارة الصحة من قبل.

ونشرت جريدة "الأخبار" إعلان المهندس هانى ضاحى وزير النقل أنه تم إبلاغ تركيا رسميا بانتهاء العمل باتفاقية التجارة الموقعة بين البلدين المعروفة باسم "الرورو" ولن يتم تجديدها وأن آخر شحنة بضائع تركية ستمر عبر مصر متوجهة إلى دول الخليج يوم 24 أبريل الجارى.

وأبرزت جريدة "المصرى اليوم" فى صدر صفحتها الأولى تأكيد الدكتور مجدى عبدالعزيز، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، عدم تمييز تجار بورسعيد جمركيا على حساب الشعب البورسعيدى، وهو ما دعا رئيس الوزراء إلى منحهم حزمة من الحوافز مؤخرا، مشيرا إلى عدم إلغاء العمل بنظام الأسعار الاسترشادية فى المنافذ، وقال عبدالعزيز، إن من أبرز هذه الحوافز، إصدار تعليمات لوزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، بإجراء مسح للفقراء المستحقين للتأمين الصحى، وصرف معاش ضمان اجتماعى، ممن ليس لهم معاش، واتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك.

وكشفت جريدة "الشروق" على لسان مصدر مطلع فى لجنة تعديل القوانين الانتخابية، أن جلسة اليوم بمجلس الشورى بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب هى الجلسة الأخيرة ضمن حلقات الحوار المجتمعى حول تعديلات قوانين الانتخابات.

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